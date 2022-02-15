Глава фракции «Европейской Солидарности» в Николаевском горсовете Елена Киселева заявила, что ее коллеги по партии первыми подали инициативу о финансировании территориальной обороны.

Об этом она рассказала в комментарии журналисту НикВести.

Елена Киселева напомнила, что тема озвучивалась еще на сессии городского совета в четверг, 27 января.

— Во время обсуждения вопросов к главам фракций я поднимала вопрос, есть ли у нас необходимость перераспределять бюджет на средства теробороны. Это была наша инициатива, как «Европейской Солидарности», во время устной дискуссии. Меня уведомили все, что такой необходимости нет, что у нас есть резервный фонд и в случае необходимости оттуда будут выделены средства, — объяснила ситуацию глава фракции.

Действия депутатов от партии «Слуга народа» она назвала нелогичными и еще раз подчеркнула, что идею финансирования теробороны выдвигали коллеги Елены Киселевой из «ЕС» еще во время обсуждения бюджета Николаева.

— Откуда возникла срочная необходимость, которая была сейчас подана в СМИ, как инициатива «слуг народа»? У меня ответа на этот вопрос нет. Я считаю, что это грубая некомпетентность и несостоятельность сегодняшних управленцев. Они не могут для себя просчитать ситуацию, 27-го числа им ничего не нужно, а уже через неполных две недели возникает опять какая-то горячая фаза, — прокомментировала Елена Киселева.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия кворума запланированная на 16 февраля внеочередная сессия Николаевского городского совета, на которой планировалось рассмотреть вопрос финансирования Сил территориальной обороны, не состоится.