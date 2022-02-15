Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк считает, что обращение Госдумы о признании «ДНР» и «ЛНР» направлено на создание ультиматумов для Украины и Запада.

Об этом Арсений Яценюк написал на своей странице в Facebook.

— Кремль разыгрывает новый спектакль. Владимир Путин решил «подвесить» обращение Государственной думы России о признании собственных оккупационных республик «ДНР» и «ЛНР». Именно так президент России надеется заставить Украину и Запад выполнить пакет своих «Минских» ультиматумов и преступных претензий», — отметил он.

Арсений Яценюк убежден, что «выдержав угрозы силой, Украина не может подвергнуться давлению шантажом». Сам факт решения Госдумы он назвал «дерзким нарушением международного права и задокументированным покушением на суверенитет и территориальную целостность Украины».

— Совершив это преступление, Россия доказала, что для них реализация Минских договоренностей — это не способ достижения мира, а средство реализации оккупационных амбиций. Что бы ни говорил Путин, Россия похоронила «Минские договоренности». Украина должна требовать жесткого осуждения действий Москвы и категорически отвергнуть этот фарс, — подчеркнул экс-премьер.

Напомним, Арсений Яценюк считает, что президенту Владимиру Зеленскому как гаранту украинской Конституции нужно четко заявить на весь мир: Украина будет членом НАТО.