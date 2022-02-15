Лидер французской республики Эммануэль Макрон обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой «не признавать независимость» самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР».

Об этом передает корреспондент CNN из Елисейского дворца.

Президент Франции попросил у Кремля не одобрять законопроект КПРФ по признанию суверенитета образований сепаратистов, которые временно захватили часть украинских областей.

— Мы сохраняем бдительность и просим Путина не выполнять просьбу Думы (по признанию «Л/ДНР», - прим), — заявили в администрации Эммануэля Макрона.

Напомним, Госдума приняла обращение к Путину о признании боевиков «ДНР» и «ЛНР».