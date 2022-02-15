Директор КП «ХУМУС» Николаевского городского совета Олег Кулиш рассказал о проблемах на его предприятии, которые возникли вследствие реформы организации оплаты за уличное освещение города.

Об этом он рассказал в ходе заседания комиссии Николаевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 15 февраля, пишут НикВести.

Как выяснилось, поскольку указанное предприятие является балансодержателем сетей и опор освещения, его перевели в статус получателя бюджетных средств. Такое решение было принято на основании Закона Украины «О благоустройстве населенных пунктов» и согласовано с Антимонопольным комитетом Украины.

— Нас за один месяц перевели на получателей средств. Сейчас не знаем как будем дальше. Тяжеловато, – отметил Олег Кулиш.

После такого решения у коммунального предприятия возникли трудности с оплатой текущих расходов через органы Казначейства. В частности, среднем такой платеж проходит рабочую неделю, а срок оплаты перед «Николаевоблэнерго» составляет пару дней после чего предприятию начисляется пеня. Поскольку «ХУМУС» платит с задержкой облэнерго перечисляет платёж уже с пеней.

На комиссии директор Олег Кулиш пожаловался на начисляемую предприятию пеню, назвав эту ситуацию бредом. В то же время он вспомнил, как будучи хозрасчетным предприятием была возможность отсрочки платежей сроком на три месяца.

— Мне никто не может дать ответы. Есть у меня договор с этим облэнерго – чтоб оно было здорово. [...] Так сам факт с электроэнергией. Раньше у меня договора были с отсрочкой платежа на три месяца. Ну, бомба! Я еще упражнялся, три месяца можно было выкручиваться. Сегодня казна не предусматривает – только 20 дней. Это закон, я так понял. Все такие умные. А облэнерго пять дней с подачи счета. Хоть застрелитесь. Я получаю сегодня счет – я на коленях просил, думал что-то получится, но нихрена не получится. Пеню никто не компенсирует. Ну это ж бред! Ничего не произошло, – сказал Олег Кулиш.

Однако ответить на вопрос из-за чего возникают сложности в своевременной оплатой текущих расходов директор предприятия ответить не смог, сказав только: «Ну, сложно!».

В результате члены комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства приняли решение принять озвученную директором КП «ХУМУС» информацию к сведению.

Напомним, в Ингульском районе Николаева пожаловались на работу управляющей компании «Місто для людей», которая уже месяц не может заменить или отремонтировать выпавшее в подъезде окно.