В Ингульском районе Николаева пожаловались на работу управкомпании «Місто для людей», которая уже месяц не может заменить или отремонтировать выпавшее в подъезде окно.

Об этом написала Лидия Корчагина в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

По ее словам, в доме по адресу 12-я Продольная, 47-А на лестничной клетке выпало окно, которое в любой момент может упасть на головы прохожим. Однако заявки и еженедельные звонки в управляющую компанию результатов не принесли.

— Тяжёлое окно лежит на узеньком 25-сантиметровом подоконнике над площадкой на высоте выше человеческого роста. Прямо над головами проходящих под ним жильцов 16 квартир 5 этажей, висит «бомба замедленного действия». Не убьет, так покалечит, — сетует Лидия Корчагина.

Женщина отметила, что заявку подавала еще в конце августа, но пока представители компании не приходили.

— То «кто-то там в отпуске», то «ждём стекло». Напоминаю, что стекло целое, выпало окно…Неужели за месяц нельзя было выехать на место и определиться с ситуацией, вставить, прибить и так далее. А как же теплосбережение? Ведь уже холодно, так и до зимы дотянут, ничего не делая, — подчеркнула она.

Напомним, жители нескольких домов в микрорайоне Соляные пожаловались, что уже больше двух недель остаются без газоснабжения. В пресс-службе «Николаевгаза» прокомментировали, что газоснабжение по этим адресам было отключено аварийно-диспетчерской службой в связи с током на газопроводе. В то же время управкомпания «Місто для людей» в Николаеве опровергла обвинения АО «Николаевгаз» в причастности к отключению газа.