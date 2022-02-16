МИД России направил в Берн послание, в котором потребовал от Швейцарии заявить, кого она поддерживает в конфликте между Москвой и Киевом.

Об этом пишет Le Monde.

Письмо с позицией России Берну доставил посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.

Швейцария является одной из немногих стран с открыто декларируемым нейтралитетом после получения соответствующего статуса на Венском конгрессе 1815 года. К примеру, в 2014 году она не ввела санкции против России по примеру стран ЕС, а лишь ограничилась тем, что не позволила использовать свои ресурсы Москве «для обхода европейских санкций».

— Письма — это обычные дипломатические инструменты. Лавров отправил одно и то же письмо в разные страны, — пояснил президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

Во французском издании подчеркивают, что Швейцария еще не определилась с ответом, однако даже в случае экскалации конфликта с Россией, ей не выгодно поддерживать санкции против Москвы и российских олигархов.

Напомним, пресса сообщала, что в Швейцарию вылетели несколько украинских нардепов.