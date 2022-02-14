По состоянию на 12 часов 14 февраля в Украине отсутствуют 23 народных депутатов.
Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах.
В частности, речь идет о таких народных избранниках:
По информации источников «Украинской правды», руководство фракции «Слуга народа» попросило всех своих депутатов вернуться в Украину.
Отмечается, что в Верховной Раде закончился карантин и на текущей неделе парламент возвращается в режим пленарных заседаний.
Ранее сообщалось, что Офис президента и руководство парламента просят всех депутатов, в том числе и от партии «Слуга народа», вернуться в страну как можно скорее. Еще 12 февраля стало известно, что глава Верховной Рады Руслан Стефанчук высказался за непрерывный режим работы парламента 24/7.
Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.
Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.
По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.
В то же время советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине — до 20 февраля.
Помимо этого спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду — 16 февраля.
12 февраля стало известно, что в Черное море и на полигоны боевой подготовки в рамках «начального этапа учения» вышли корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота РФ, о чем сообщили в Министерстве обороны России.
Таке бывший посол Канады в Украине, дипломат Роман Ващук высоко оценивает возможность российского вторжения на украинскую территорию уже на следующей неделе.
Министерство иностранных дел Новой Зеландии из-за усиления напряженности между Россией и Украиной призвало своих граждан, находящихся в Украине, немедленно выехать из страны.
В то же время Государственный департамент США приказал дипломатам, работающим не на критически важных должностях, выехать из посольства США в Киеве — в посольстве приостановят предоставление консульских услуг.
Однако посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что остается в Киеве и продолжает работу на фоне сообщений об угрозе вторжения РФ.
По состоянию на 12 часов 14 февраля в Украине отсутствуют 23 народных депутатов.
Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах.
В частности, речь идет о таких народных избранниках:
По информации источников «Украинской правды», руководство фракции «Слуга народа» попросило всех своих депутатов вернуться в Украину.
Отмечается, что в Верховной Раде закончился карантин и на текущей неделе парламент возвращается в режим пленарных заседаний.
Ранее сообщалось, что Офис президента и руководство парламента просят всех депутатов, в том числе и от партии «Слуга народа», вернуться в страну как можно скорее. Еще 12 февраля стало известно, что глава Верховной Рады Руслан Стефанчук высказался за непрерывный режим работы парламента 24/7.
Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.
Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.
По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.
В то же время советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине — до 20 февраля.
Помимо этого спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду — 16 февраля.
12 февраля стало известно, что в Черное море и на полигоны боевой подготовки в рамках «начального этапа учения» вышли корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота РФ, о чем сообщили в Министерстве обороны России.
Таке бывший посол Канады в Украине, дипломат Роман Ващук высоко оценивает возможность российского вторжения на украинскую территорию уже на следующей неделе.
Министерство иностранных дел Новой Зеландии из-за усиления напряженности между Россией и Украиной призвало своих граждан, находящихся в Украине, немедленно выехать из страны.
В то же время Государственный департамент США приказал дипломатам, работающим не на критически важных должностях, выехать из посольства США в Киеве — в посольстве приостановят предоставление консульских услуг.
Однако посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что остается в Киеве и продолжает работу на фоне сообщений об угрозе вторжения РФ.