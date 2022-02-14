По состоянию на 12 часов 14 февраля в Украине отсутствуют 23 народных депутатов.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах.

В частности, речь идет о таких народных избранниках:

Кива Илья (ОПЗЖ), 30 января отправился в Аликанте (Испания); Королевская Наталья (ОПЗЖ), 9 февраля, полетела в Ригу (Латвия); Левочкин Сергей (ОПЗЖ), 10 февраля улетел в Венецию (Италия); Львочкина Юлия (ОПЗЖ), 26 января отправилась в Ниццу (Франция); Рабинович Вадим (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Тель-Авив (Израиль); Новинский Вадим (внефракционный), 10 февраля отправился в Мюнхен (Германия); Устинова Александра («Голос»), 6 февраля улетела в Дюссельдорф (Германия); Железняк Роман («Голос»), 12 февраля отправился в Париж (Франция); Абрамович Игорь (ОПЗЖ), 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша); Аликсейчук Александр («Слуга народа»), 5 февраля вылетел в Доху (ОАЭ); Аллахвердиева Ирина («Слуга народа»), 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ); Плачкова Татьяна (ОПЗЖ), 13 февраля полетела в Вену (Австрия); Борт Виталий (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Стамбул (Турция); Пузанов Александр (ОПЗЖ), 13 февраля вылетел в Доху (ОАЭ); Иванисов Роман (внефракционный), 11 февраля вылетел в Париж (Франция); Кривошеев Игорь («Слуга народа»), 4 февраля отправился в Мадрид (Испания); Нагорняк Сергей («Слуга народа»), 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария); Пивоваров Евгений («Слуга народа»), 11 февраля улетел в Шарджу (ОАЭ); Солод Юрий (ОПЗЖ), 9 февраля отправился в Ригу (Латвия); Шпенов Дмитрий (внефракционный), 12 февраля улетел в Женеву (Швейцария); Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 февраля, отправился в Ниццу (Франция); Яковенко Евгений (внефракционный), 12 февраля улетел в Стамбул (Турция); Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 февраля покинул Украину на автомобиле через границу с Беларусью.

По информации источников «Украинской правды», руководство фракции «Слуга народа» попросило всех своих депутатов вернуться в Украину.

Отмечается, что в Верховной Раде закончился карантин и на текущей неделе парламент возвращается в режим пленарных заседаний.

Ранее сообщалось, что Офис президента и руководство парламента просят всех депутатов, в том числе и от партии «Слуга народа», вернуться в страну как можно скорее. Еще 12 февраля стало известно, что глава Верховной Рады Руслан Стефанчук высказался за непрерывный режим работы парламента 24/7.

Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.

По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.

В то же время советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине — до 20 февраля.

Помимо этого спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду — 16 февраля.

12 февраля стало известно, что в Черное море и на полигоны боевой подготовки в рамках «начального этапа учения» вышли корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота РФ, о чем сообщили в Министерстве обороны России.

Таке бывший посол Канады в Украине, дипломат Роман Ващук высоко оценивает возможность российского вторжения на украинскую территорию уже на следующей неделе.

Министерство иностранных дел Новой Зеландии из-за усиления напряженности между Россией и Украиной призвало своих граждан, находящихся в Украине, немедленно выехать из страны.

В то же время Государственный департамент США приказал дипломатам, работающим не на критически важных должностях, выехать из посольства США в Киеве — в посольстве приостановят предоставление консульских услуг.

Однако посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что остается в Киеве и продолжает работу на фоне сообщений об угрозе вторжения РФ.