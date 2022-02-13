Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук высказался за непрерывный режим работы парламента 24/7.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

— Сегодня напряженный переговорный день. Представители нашего государства и наши партнеры на разных уровнях значительно увеличили дипломатические усилия, чтобы обеспечить деэскалацию. Такой же напряженный переговорный день будет и завтра. Концентрация дипломатии в интересах Украины сейчас самая большая не только за все время войны, но и за все первые 30 лет нашей независимости. Что может прибавить к этому Верховная Рада? Только работу в непрерывном штатном режиме. Вдумчивую и бесконфликтную работу в интересах общества, – сообщил Руслан Стефанчук.

Он также выразил готовность к круглосуточной работе Верховной Рады.

— Что может сделать парламент? Лучшее, что мы можем сделать – это победоносно работать на благо украинского народа. Поэтому сегодня Верховная Рада заявляет о своей готовности работать 24/7. Сегодня у нас завершилось совещание с представителями фракций и групп, где мы обсудили множество вопросов, связанных с будущим нашего парламентаризма и с тем, как будет действовать Верховная Рада в ближайшее время, – рассказал спикер.

По его словам, участники «нашли понимание по многим вопросам».

— Верховная Рада демонстрирует свое единство в приверженности территориальной целостности, независимости и безопасности Украины, – подчеркнул он.

Руслан Стефанчук отметил, что все народные депутаты «при необходимости готовы в любое время собраться с тем, чтобы продуцировать правильные и справедливые решения для будущего нашей страны».

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде 13 февраля состоится закрытое заседание руководителей фракций и групп для встречи с представителями силового блока. Главным вопросом будет обсуждение потенциальной угрозы вторжения России в Украину.

Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.

По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.

В то же время советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине — до 20 февраля.

Помимо этого спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду — 16 февраля.

12 февраля стало известно, что в Черное море и на полигоны боевой подготовки в рамках «начального этапа учения» вышли корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота РФ, о чем сообщили в Министерстве обороны России.

Таке бывший посол Канады в Украине, дипломат Роман Ващук высоко оценивает возможность российского вторжения на украинскую территорию уже на следующей неделе.

Министерство иностранных дел Новой Зеландии из-за усиления напряженности между Россией и Украиной призвало своих граждан, находящихся в Украине, немедленно выехать из страны.

В то же время Государственный департамент США приказал дипломатам, работающим не на критически важных должностях, выехать из посольства США в Киеве — в посольстве приостановят предоставление консульских услуг.

Однако посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что остается в Киеве и продолжает работу на фоне сообщений об угрозе вторжения РФ.