Президент США Джо Байден предупредил о реакции в случае нападения РФ на американцев в Украине.

Об этом шла речь во время его выступления перед американским народом.

— Мы не хотим прямой конфронтации с Россией, но говорю четко и ясно, если Россия нанесет удар, который заденет американцев в Украине, мы будем реагировать, — заявил Джо Байден.

Джо Байден также высказался о возможных санкциях в случае кибератак на украинские вебресурсы со стороны РФ.

— Если будут предприняты кибератаки или другие способы ведения войны, мы будем реагировать и на это, — добавил Джо Байден.

Как сообщалось, в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве информационной политики подтвердили DdоS-атаки на сайты Министерства обороны и Вооруженных сил, а также государственные «Приватбанк» и «Ощадбанк», которые произошли вечером, 15 февраля.