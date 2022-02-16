Глава фракции «Слуга народа» в Раде, николаевец Давид Арахамия считает, что решение Государственной Думы об обращении к президенту Российской Федерации о признании так называемых ЛНР/ДНР способствует разрушению Минских договоренностей.

Об этом он сказал агентству «Интерфакс-Украина» во вторник, 15 февраля.

— Уже только постановка вопроса о признании оккупационных структур российским парламентом доказывает, что именно российская сторона все это время работала на разрушение переговорного процесса о войне на Донбассе. Фактически мы можем говорить, что попытки признать так называемые «Л/ДНР» — это явный и обдуманный шаг России на разрушение Минска, за который точно должна быть ответственность, — сказал Давид Арахамия.

По его словам, демократический мир видит, что происходит, и «наши дипломаты уже разъясняют ситуацию партнерам».

Глава фракции обратил внимание, что Госдума проголосовала «за это никчемное постановление в тот момент, когда канцлер Германии прибыл на переговоры к российскому президенту, поэтому это выглядело как четкое унижение Германии, которая выступает посредником в Нормандском формате».

Как сообщалось, 15 февраля Госдума Российской Федерации на заседании во вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения Думы о необходимости признания так называемых «Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР)».