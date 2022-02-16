Британский таблоид The Sun изменил текст статьи, которую опубликовал 15 февраля, в которой говорилось, что вторжение России в Украину состоится в час ночи (3:00 по Киеву) в среду, 16 февраля.

Об этом свидетельствует публикация на сайте The Sun.

Издание отметило, что ночь, когда должна была состояться предполагаемая атака России, прошла без происшествий.

«Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным», — говорится в обновленной статье.

Изменения в материал внесли в 1:41 по местному времени (3:41) среды. То есть спустя 41 минуту после предполагаемого времени вторжения.

При этом издание по-прежнему ссылается на данные источников в американской разведке, согласно которым «Россия в любой момент может вторгнуться в Украину с массированным ракетным ударом и 200 тысячами военнослужащих».

Отметим также, что Reuters запустил прямую трансляцию из Киева на Майдане с подписью «во время российско-украинского кризиса».

Напомним, британская газета The Sun, имеющая репутацию «желтой прессы», которая пишет новости-слухи о шоу-бизнесе и культуре, подготовила материал с названием «Рейд на рассвете» с «точной» датой российского вторжения в Украину.