В китайской соцсети Weibo заявление британского премьера Бориса Джонсона о приверженности суверенитету Украины собрало больше поддержки, чем ответ российского посольства.

Об этом пишет SCMP.

Больше миллиона китайцев лайкнули сообщение премьера-министра Великобритании с предупреждением к Кремлю.

— Мы находимся на краю пропасти, но у президента Путина еще есть время сделать шаг назад и подумать, — написал он вчера вечером.

Уже сегодня, 16 февраля, российские дипломаты также через Weibo разместили ответ Лондону.

Посольство России в Китае ответило Джонсону в среду днем через Weibo, назвав заявление «абсурдным».

— Это заявление призвано еще больше разжечь истерию вокруг так называемого неизбежного российского вторжения в Украину и является абсурдным, — заявило российское посольство в Китае, вновь обвинив НАТО в эскалации ситуации.

Однако мнение Москвы китайских пользователей не заинтересовало и большего количество лайков под ним не осталось.

— Путин знает китайский?, — с иронией воопрошали юзеры Weibo.

Напомним, Джонсон и Макрон договорились совместно работать над новыми санкциями против РФ.