Украинские военные отрабатывают свои навыки по защите государства во время учений Метель-2022, которые проходят в разных регионах Украины.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников во время Марафона единения на украинских телеканалах.

— Сейчас по всей стране проходят учения Вооруженных сил Украины Метель-2022. Сегодня на Ровенщине наши защитники совершенствуют свои навыки. Одновременно на Харьковщине продолжаются контрдиверсионные учения СБУ, пару дней до этого на Херсонщине гвардейцы, пограничники, полицейские и спасатели тренировались укрощать попытки дестабилизации, — перечислил Алексей Резников.

Он также отметил, что с каждым днем Украина ощущает все большую поддержку международных партнеров.

— Мы уже получили более 2 тысяч тонн современного оружия и боеприпасов. Javelin, NLAW, Stinger и другие средства, о которых мы раньше только мечтали, уже переданы в войска, и наши воины ими уже овладели. В небе уже несут службу украинские Байрактары, вскоре мы построим в Украине завод по их производству. Поддержки будет еще больше, ведь мы находимся в постоянном диалоге, — заверил министр.

Алексей Резников напомнил, что накануне общался с министрами обороны Германии и Британии, а уже завтра намечена виртуальная встреча со всеми министрами обороны стран НАТО, с которыми планируется обсудить текущую ситуацию.

Напомним, высокопоставленные офицеры РФ убеждены, что тактическим группам российской армии не под силу взять столицу Украины, причем речь идет о любых сроках.

Оборонные силы Финляндии повысили уровень внутренней готовности на фоне угрозы военного вторжения РФ в Украину.