В 2022 году Украина получит до 30 тысяч дополнительных разрешений на транзитные автоперевозки.

Как сообщает Европейская правда, договоренность об этом была достигнута в ходе консультаций представителей министерств инфраструктуры двух стран, состоявшейся во Львове 15 февраля.

Текст совместного заявления, принятого по результатам этих консультаций, размещен на сайте Мининфраструктуры.

Согласно заявлению, к концу августа нынешнего года стороны выдадут дополнительные 20 тысяч разрешений. Это принципиально важно для Украины, поскольку польские перевозчики не исчерпывают и существующую квоту.

Еще 10 тысяч разрешений могут быть выданы в ноябре, однако при условии, что стороны выполнят План действий по улучшению работы автомобильных пунктов пропуска. Этот план действий планируется одобрить до конца февраля.

Достигнутый компромисс — несколько меньше, чем требовала украинская сторона. Напомним, что к 2018 году квота составляла 200 тысяч разрешений, однако была в одностороннем порядке снижена Варшавой до 160 тысяч, что ухудшило торговые отношения.

Впрочем, при любом сценарии нынешняя квота на перевозки будет больше квот предыдущих лет. Напомним, в 2019 и 2020 годах Польша выдала дополнительную квоту на уровне около 10 тысяч разрешений, а в прошлом году — отказалась даже от этого.

Напомним, люди с американскими паспортами получили возможность покинуть Украину через Варшаву, Польша приоткрыла для них границы.