Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что экономический альянс в силах выдержать частичное прекращение поставок газа из России.

Об этом информирует Dnevnik.

Представитель европейского органа подчеркнула, что Брюссель находится в активных поисках замены российским трубопроводам.

— Наши модели теперь показывают, что мы более готовы к частичному прекращению или дальнейшему сокращению поставок газа «Газпромом», — пояснила она прессе.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, долю Москвы в обеспечении Европы природным газом могут совместно покрыть Египет, Катар, Азербайджан, Южная Корея и Нигерия. Ведутся также переговоры с американскими поставщиками СПГ.

— Мы также разговаривали с крупными поставщиками СПГ… чтобы спросить, можем ли мы сделать такие замены для ЕС. Усилия окупаются, — подчеркнула чиновница, добавив, что Япония согласилась помочь.

По ее словам, наращивание российских войск возле украинских границ в который раз напомнило, что Европе нужно меньше связей с российским экспортом. Поэтому ЕС будет развивать инфраструктуру по распределению газа и электричества между своими членами.

На данный момент уровень заполненности европейских хранилищ СПГ составляют около 34% от объема.

Напомним, часть импортируемого сжиженного природного газа Япония готова перенаправить в страны Европейского союза, чтобы снизить угрозы для энергетической безопасности региона.