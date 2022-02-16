Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о вероятности проведения трехсторонней встречи с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным в Анкаре или Стамбуле.

Реджеп Тайип Эрдоган уточнил, что такая встреча состоится в случае позитивного ответа от Владимира Путина, передает Анадолу.

По его словам, Владимир Зеленский уже дал свое согласие.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы узнать его отношение к идее трехсторонней встречи президентов РФ, Украины и Турции.

Как сообщалось, 15 февраля Госдума Российской Федерации на заседании во вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения Думы о необходимости признания так называемых «Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР)».