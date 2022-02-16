Отставной полковник ФСБ Игорь Гиркин (прозвище Стрелков), занимавший министерский пост у боевиков «ДНР» с мая по август 2014 года, заявил, что хочет ускорить начало войны с Украиной.

В своих желаниях он признался в эфире сепаратистского канала.

Основной идеолог «русской весны» и проекта «Новороссии» подчеркнул, что в длительном противостоянии с США у нынешней России нет ни единого шанса. В качестве альтернативы боевик предложил напасть на Украину как можно быстрее.

— Если сейчас Москва не попытается перехватить инициативу, а инициатива сейчас полностью у противников, у Соединенных Штатов, тогда ни о каком отрубании хвоста по частям идти речи не может. В перспективе противник сможет добиться ослабления экономики, внутриполитической и социальной стабильности в Российской Федерации. И с каждым месяцем, годом наши позиции будут ухудшаться, — предрек Игорь Гиркин.

Террорист заявил, что большую часть Украины нужно срочно «присоединить» к России в рамках одного государства, пока западные дипломаты не успели среагировать.

— И я по-прежнему считаю, что если сейчас военное столкновение произойдет, а в перспективе оно неизбежно, то вопрос ни в коем случае не должен стоять только вокруг защиты «ЛНР» и «ДНР». Вопрос должен вернуться к 2014 году, к нейтрализации Украины, — сказал боевик.

Напомним, Игоря Стрелкова-Гиркина заочно судят по факту сбития рейса MH-17 в 2014 году, ему грозит пожизненное заключение.