Украинский военный атташе наблюдал за учениями «Союзная решимость — 2022 в Беларуси». В рамках ответных мер Минск отправил своего посланника на украинские маневры в Ровенской области.
Об этом информирует ТСН.
Ранее министры обороны Украины и Беларуси Алексей Резников и Виктор Хренин в телефонном разговоре договорились о взаимном контроле.
В начале украинские военный атташе поприсустовал на российско-белорусских учениях. Сегодня должен пройти обратный визит от Минска, который хочет проконтролировать учения «Заметіль 2022».
— Мы будем принимать в гостях беларусского атташе на учениях в Ровно, — рассказал Алексей Резников.
Полигон, где будут принимать представителя Беларуси, находится в считанных десятках километров от границы между двумя странами. В ходе учений планируется проверить противотанковые гранотометы «Энлоу» и ПТРК «Джавелин», большое количество которых предоставили западные союзники Украины.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Минобороны Беларуси Виктором Хрениным, во время которого последний заявил, что для Украины нет рисков и угроз с белорусской стороны.
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Иногда одного желания недостаточно: Абраменко снова с медалью, Николаев по-прежнему без фристайлаОлег Деренюга
Украинский военный атташе наблюдал за учениями «Союзная решимость — 2022 в Беларуси». В рамках ответных мер Минск отправил своего посланника на украинские маневры в Ровенской области.
Об этом информирует ТСН.
Ранее министры обороны Украины и Беларуси Алексей Резников и Виктор Хренин в телефонном разговоре договорились о взаимном контроле.
В начале украинские военный атташе поприсустовал на российско-белорусских учениях. Сегодня должен пройти обратный визит от Минска, который хочет проконтролировать учения «Заметіль 2022».
— Мы будем принимать в гостях беларусского атташе на учениях в Ровно, — рассказал Алексей Резников.
Полигон, где будут принимать представителя Беларуси, находится в считанных десятках километров от границы между двумя странами. В ходе учений планируется проверить противотанковые гранотометы «Энлоу» и ПТРК «Джавелин», большое количество которых предоставили западные союзники Украины.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Минобороны Беларуси Виктором Хрениным, во время которого последний заявил, что для Украины нет рисков и угроз с белорусской стороны.