Украинский военный атташе наблюдал за учениями «Союзная решимость — 2022 в Беларуси». В рамках ответных мер Минск отправил своего посланника на украинские маневры в Ровенской области.

Об этом информирует ТСН.

Ранее министры обороны Украины и Беларуси Алексей Резников и Виктор Хренин в телефонном разговоре договорились о взаимном контроле.

В начале украинские военный атташе поприсустовал на российско-белорусских учениях. Сегодня должен пройти обратный визит от Минска, который хочет проконтролировать учения «Заметіль 2022».

— Мы будем принимать в гостях беларусского атташе на учениях в Ровно, — рассказал Алексей Резников.

Полигон, где будут принимать представителя Беларуси, находится в считанных десятках километров от границы между двумя странами. В ходе учений планируется проверить противотанковые гранотометы «Энлоу» и ПТРК «Джавелин», большое количество которых предоставили западные союзники Украины.