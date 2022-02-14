Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Минобороны Беларуси Виктором Хрениным, во время которого последний заявил, что для Украины нет рисков и угроз с белорусской стороны.

Об этом сообщает сайт Минобороны.

По словам Алексея Резникова, беседа состоялась для «восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и обеспечения безопасности в регионе».

— Любые угрозы или провокации со стороны Украины по отношению к Беларуси исключены, это просто невозможно. Виктор Геннадьевич так же заверил меня в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории Республики Беларусь, — сказал Алексей Резников.

Напомним, 10 февраля на территории Беларуси стартовали совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость-2022», они будут проходят, в частности, вблизи украинских границ.

Напомним, в партии «Слуга Народа» заверили, что они будут способствовать формированию сил территориальной обороны во всех регионах Украины.

Как сообщалось, в Белом доме считают, что вторжение РФ в Украину может начаться до завершения зимней Олимпиады в Пекине. Также появилась информация, что Россия в случае вторжения на Украину нацелится на захват крупных городов, включая Киев.

Напомним, ранее немецкое издание Bild написало, что план российского вторжения в Украину включает блокаду крупных городов и активизацию размещенных в них агентурных ячеек. В дальнейшем оккупанты намерены создать марионеточное правительство, а украинских активистов отправить в концентрационные лагеря.

Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.

По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.