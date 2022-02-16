Представитель китайского министерства иностранных дел Вана Вэньбиня заявил, что США виновны в создании напряжения и нагнетании тревоги в ситуации со скоплением российских войск у украинских границ.

Его слова цитирует издание Reuters.

— Такие постоянные усилия некоторых западных стран по нагнетанию тревоги и дезинформации создают неуверенность и турбулентность в мире, полном вызовов, и только все больше усиливают недоверие и беспокойство. Мы надеемся, что упомянутые стороны прекратят такие кампании по дезинформации и присоединятся к содействию миру, доверию и сотрудничеству друг с другом, — говорится в сообщении.

В Китае также подтвердили будущее сотрудничество с Россией на основе взаимовыгодных отношений.

Ранее сообщалось, что президент Китая Си Цзиньпин мог в телефонном разговоре попросить президента РФ Владимира Путина не совершать полномасштабное вторжение в Украину во время зимних Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут 4-20 февраля.