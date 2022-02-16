Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС к перебоям с поставками газа из России.

Видео заявления она опубликовала в своем Twitter.

— Мы за последние несколько недель изучили все возможные сценарии перебоев в случае, если Россия решит частично или полностью прекратить подачу газа в ЕС. И я сегодня могу сказать, что наши модели показывают: благодаря предпринятым нами мерам мы в безопасности этой зимой, — сказала Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, в ЕС разработан новый набор чрезвычайных мер, который может быть активизирован в случае полного прекращения поставок газа.

— Один из уроков, который мы уже можем извлечь из этого кризиса, заключается в том, что мы должны диверсифицировать наши источники энергии, избавиться от зависимости от российского газа и вкладывать значительные средства в возобновляемые источники энергии, — написала Урсула фон дер Ляйен.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить транзит газа через Украину после 2024 года. Но для этого есть несколько условий.