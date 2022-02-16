Александр Абраменко

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева заявила, что украинские спортсмены продолжают защищать честь нашей страны по разным дисциплинам, среди них и наш земляк Александр Абраменко — олимпийский чемпион 2018 года по фристайлу.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского облсовета.

Напомним, что сегодня Александр Абраменко завоевал серебро в финале Олимпиады по лыжной акробатике. Александр «пробился» в финал с первой попытки, показав пятый результат. А в суперфинале свой скачок он выполнил на 116:50 баллов.

— Мы, как местное самоуправление, стараемся создать хорошие условия для развития этого вида спорта. В Николаевский областной совет был предоставлен проект по реконструкции или предоставлению помещения для тренировок, — подчеркнула Анна Замазеева.

Она отметила, что ранее было принято решение об открытии отделения фристайла в Николаевской областной детско-юношеской школе.

Там уже работают:

44 воспитанника;

2 тренера;

2 группы начальной подготовки.

Также, отметила она, за счет областного бюджета приобретено 8 гимнастических матов и планируется приобретение акробатической дорожки.

Ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что благодаря «Великому Будівництву» дети Вознесенска и Арбузинки будут учиться в комфортных условиях.