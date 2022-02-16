Территориальные воды Украины в Черном и Азовском морях отнесли к местам с высокими военными рисками (список Listed Areas). Решение принял Лондонский объединенный военный комитет по страхованию морских военных рисков.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на страховую ассоциацию Lloyds Market Association.

Эксперт, опрошенный информагентством утверждает, что это делается ради компенсации рисков международной торговли в случае непредвиденных обстоятельств. Тарифы страхования разнятся, в некоторых случаях заход судна в эти воды оплачивается в размере 1% от стоимости всего судна.

— Нахождение в списке Listed Areas новых включенных зон может длиться долго, годами, как показывает практика международного страхования военных рисков. Это потребует корректировок в исполнении договоров страховой защиты по полисам морского страхования, — пояснил собеседник Interfax.

Напомним, бывший руководитель дипломатического ведомства Румынии Кристиан Дьяконеску, заявил, что так называемые учения российского флота фактически перекрыли доступ украинским кораблям к Черному морю.