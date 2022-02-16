Команда расследователей в сфере военных конфликтов Conflict Intelligence Team предполагает, что понтонная переправа, перекинутая через Припять белорусскими военными, может быть использована при наступлении на Украину.

Об этом представители CIT рассказали The Insider.

Независимые блогеры, специализирующиеся на военных передвижениях, утверждают, что этот понтон может послужить одним из направлений при открытом нападении на Украину российских войск.

— Мы согласны, что активность в этом районе связана с наведением моста, который заметен на спутниковых снимках Planet. Скорее всего, для этого использовался один из понтонных парков, переброшенных из Восточного военного округа и замеченных на юге Гомельской области. С одной стороны, наведение этого моста отвечает легенде учений, опубликованной Минобороны Беларуси, где упоминается переправа через Припять. С другой, он может использоваться для создания еще одного вектора наступления в Киевской области — через зону отчуждения ЧАЭС, — допускают в Conflict Intelligence Team.

Ранее сообщалось, cпутники зафиксировали, что белорусские военные перекинули понтонный мост через Припять в непосредственной близости от границы Украины.