НАТО планирует разместить в Восточной Европе новые ударные группы.

Об этом сообщил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

— Министры обсудили новые варианты усиления нашей обороны и сдерживания, приняли решение о рассмотрении развертывания новых боевых групп в Восточной Европе, — сказал Йенс Столтенберг.

Он отметил, что в случае одобрения новые боевые группы НАТО будут направлены в Румынию и страны Черноморского региона.

По словам Йенса Столтенберга, НАТО пока не видит никаких признаков деэскалации на границе Украины, несмотря на заявления РФ об отводе войск.

— Информация, которой мы делимся, также подтверждается открытыми источниками. Со спутниковыми снимками с коммерческих аппаратов, поэтому я думаю, что это довольно сложно оспорить, — заявил Йенс Столтенберг.

Ранее сообщалось, что Венгрия не согласится с размещением у себя дополнительных войск НАТО. Страна выступает за диалог с Россией и против санкций.