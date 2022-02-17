Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина официально обратилась в Совет Безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании квази-республик так называемых «Л/ДНР».

Об этом глава украинского МИД сообщил в своем Twitter.

— Украина официально обратилась в Совет Безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании т.н. ЛДНР, которая подрывает Минские договоренности и процесс мирного урегулирования. Призываем рассмотреть это на заседании по имплементации Минских договоренностей 17 февраля, — написал Дмитрий Кулеба.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица направил обращение к генсеку Антониу Гутеррешу и всем членам организации, в котором привлек внимание к возможным последствиям из-за решения Госдумы РФ инициировать признание «ДНР» и «ЛНР».