Вчера, 16 февраля, китайский лидер Си Цзиньпин первый раз за последние недели прокомментировал кризис вокруг Украины.

Об этом пишет SCMP.

Во время беседы с французским лидером Эманнюэлем Макроном генсек компартии Китая подчеркнул, что ничего не должно заменить дипломатию как метод разрешения конфликта.

— Все заинтересованные стороны должны придерживаться общего направления политического урегулирования, в полной мере использовать многосторонние платформы, включая «нормандский формат», и добиваться всеобъемлющего решения украинского вопроса путем диалога и консультаций, — отметил Си Цзиньпин.

При этом французская пресса отмечает, что Си «похвалил действия Франции и Германии в рамках «нормандского формата» и подтвердил свою полную поддержку реализации Минского протокола».

Напомним, представитель китайского министерства иностранных дел Вана Вэньбиня заявил, что США виновны в создании напряжения и нагнетании тревоги в ситуации со скоплением российских войск у украинских границ.