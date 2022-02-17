Вице-президент США Камала Харрис в ходе запланированного на этой неделе визита в Европу для участия в Мюнхенской конференции по безопасности встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также запланированы переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает издание The Hill.

По словам представителя администрации президента США, ее встреча с Зеленским состоится в воскресенье.

Кроме того, Харрис встретится с канцлером Германии.

— В пятницу вице-президент Харрис проведет встречу с генеральным секретарем НАТО. Также запланированы встречи с канцлером Олафом Шольцем и президентом Владимиром Зеленским, — сказал он.

По словам чиновника, Харрис выступит на конференции с речью, посвященной российской эскалации вокруг Украины.

Ожидается, что вице-президент воспользуется площадкой, чтобы доказать, что российское вторжение в Украину ослабит Россию, и расскажет о последствиях кризиса для европейского и международного порядка.

Ожидается также, что она расскажет о единстве США и европейских партнеров в ответ на российскую агрессию и заверит союзников в приверженности НАТО.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о вероятности проведения трехсторонней встречи с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным в Анкаре или Стамбуле.