Министр обороны Алексей Резников объяснил, почему некоторые страны, на фоне угрозы нового вторжения РФ, перевозят свои дипломатические представительства из Киева до Львова. По его мнению, это результат действия «афганского синдрома».

Об этом глава Минобороны рассказал РБК-Украина.

— США и страны НАТО в целом пережили шок после вывода войск из Афганистана, я это называю «афганский синдром». Трагические кадры из Кабула, из аэропорта, облетели весь мир, и в этом оцепенении и этой панике, украинские военные действовали спокойно и помогали эвакуировать, в том числе, граждан других стран, — пояснил Алексей Резников.

Он отметил, что из-за событий в Афганистане ряд внешнеполитических ведомств изменил свои протоколы «на более жесткие».

— Я думаю, этот «афганский синдром» действует. Из-за него ряд внешнеполитических ведомств были вынуждены переписать свои протоколы, сделать их более жесткими, и сегодня мы наблюдаем, как посольства США и ряда других стран переехали во Львов, правда уточняют, что временно, сократили свои дипломатические контингенты, — отметил министр.