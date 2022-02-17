В среду, 16 февраля, в 23:30 на экстренный номер 101 позвонила жительница Николаева и попросила помочь снять кольца, которые «въелись» в палец.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Отмечается, что женщина пыталась всячески снять ювелирные украшения с безымянного пальца, но те еще больше давили. В конце концов палец так распух, что снять самостоятельно кольца стало невозможным.

«По вызову прибыли спасатели аварийно-спасательной части и с помощью бокорезов разрезали кольца, а женщина искренне поблагодарила за помощь», — говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году в Николаеве ребенок застрял во время игры на детской площадке. Вызволять его пришлось спасателям.