В среду, 16 февраля, в 23:30 на экстренный номер 101 позвонила жительница Николаева и попросила помочь снять кольца, которые «въелись» в палец.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Отмечается, что женщина пыталась всячески снять ювелирные украшения с безымянного пальца, но те еще больше давили. В конце концов палец так распух, что снять самостоятельно кольца стало невозможным.
«По вызову прибыли спасатели аварийно-спасательной части и с помощью бокорезов разрезали кольца, а женщина искренне поблагодарила за помощь», — говорится в сообщении.
Напомним, в прошлом году в Николаеве ребенок застрял во время игры на детской площадке. Вызволять его пришлось спасателям.
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В среду, 16 февраля, в 23:30 на экстренный номер 101 позвонила жительница Николаева и попросила помочь снять кольца, которые «въелись» в палец.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Отмечается, что женщина пыталась всячески снять ювелирные украшения с безымянного пальца, но те еще больше давили. В конце концов палец так распух, что снять самостоятельно кольца стало невозможным.
«По вызову прибыли спасатели аварийно-спасательной части и с помощью бокорезов разрезали кольца, а женщина искренне поблагодарила за помощь», — говорится в сообщении.
Напомним, в прошлом году в Николаеве ребенок застрял во время игры на детской площадке. Вызволять его пришлось спасателям.