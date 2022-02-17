Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, Арсений Яценюк заявил, что в Украине сегодня откровенно слабая власть, и президент РФ Владимир Путин может очень серьезно сыграть на этом — как политически, через разного рода пророссийские движения, так и экономически, энергетически, финансово и через кибератаки.

Об этом он сказал в «Ток-шоу № 1» на канале «Украина 24», передает пресс-служба политика.

Арсений Яценюк подчеркнул, что Владимир Путин просчитался и с Украиной, и с реакцией Запада.

— Он думал, что Запад расколется, что американцы начнут дискутировать по поводу каких-либо уступок для России. Думал, что можно расколоть изнутри Европейский Союз, — сказал Арсений Яценюк.

Однако, подчеркнул он, западный мир впервые в своей истории так жестко встал на защиту Украины.

— Путин жестко проиграл этот раунд. Более того, я считаю, что Путин проиграл Украину и украинцам. Украина никогда не станет частью путинской империи. И он это знает, — подчеркнул Арсений Яценюк.

В то же время, убежден он, Владимир Путин не отступит от своих планов и будет делать все, чтобы у Запада наступила так называемая усталость от Украины.

— В чем разница между Россией и западными правительствами и Украиной? Политически Путин никому не подотчетен, потому что это диктаторский режим. У него ведь нет выборов — у него переназначение президента. А западные правительства и Украина должны ориентироваться на то, что скажут избиратели. Если они идут на выборы, у них куча внутренних проблем. И потому западные правительства с утра до ночи не будут думать только об Украине. А он будет думать об Украине и как взорвать западные правительства. В Украине сегодня откровенно слабая власть. И Путин на этом может очень серьезно сыграть. В первую очередь политически, из-за разного рода пророссийских движений. Второе — экономически. Третье — энергетически. Четвертое — финансово. Пятое — через кибератаки. То есть, это будет комплекс мер, — сказал политик.

Арсений Яценюк также напомнил, что с 2014 года на территории Украины российскими спецслужбами был совершен ряд разного рода террористических актов, взрывов, убийств.

— Путин как бывший агент КГБ будет работать разными средствами и методами. Не только милитарными, к которым он был готов. Кроме военных, он имеет большой арсенал. И мы должны быть готовы к тому, чтобы ежедневно отвечать на каждую угрозу, которую Путин готовит, которую Путин будет делать против Украины, — резюмировал он.

Напомним, Арсений Яценюк считает, что обращение Госдумы о признании «ДНР» и «ЛНР» направлено на создание ультиматумов для Украины и Запада.