В Таллине здание правительства Эстонии и Министерства иностранных дел вечером 16 февраля подсветили цветом украинского флага в знак солидарности.

Как сообщает «Европейская правда», фото опубликовал эстонский вещатель ERR и МИД Эстонии.

— Это сложное время для всей страны. Украине сейчас нужна политическая, экономическая и военная поддержка, а также сигналы со всего мира, что она в этой ситуации не один на один, — заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.

— Мы знаем, что сейчас вам в Украине совсем не легко, но мы с вами и поддерживаем, как можем. Сегодня здание Эстонского правительства (и не только) — в украинских цветах, — отметил бывший посол Эстонии в Украине Герт Антсу.