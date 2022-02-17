В Таллине здание правительства Эстонии и Министерства иностранных дел вечером 16 февраля подсветили цветом украинского флага в знак солидарности.
Как сообщает «Европейская правда», фото опубликовал эстонский вещатель ERR и МИД Эстонии.
— Это сложное время для всей страны. Украине сейчас нужна политическая, экономическая и военная поддержка, а также сигналы со всего мира, что она в этой ситуации не один на один, — заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.
— Мы знаем, что сейчас вам в Украине совсем не легко, но мы с вами и поддерживаем, как можем. Сегодня здание Эстонского правительства (и не только) — в украинских цветах, — отметил бывший посол Эстонии в Украине Герт Антсу.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтеберг заявил, что в альянсе не заметили признаков отвода войск от Украины, обещанного Россией.
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В Таллине здание правительства Эстонии и Министерства иностранных дел вечером 16 февраля подсветили цветом украинского флага в знак солидарности.
Как сообщает «Европейская правда», фото опубликовал эстонский вещатель ERR и МИД Эстонии.
— Это сложное время для всей страны. Украине сейчас нужна политическая, экономическая и военная поддержка, а также сигналы со всего мира, что она в этой ситуации не один на один, — заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.
— Мы знаем, что сейчас вам в Украине совсем не легко, но мы с вами и поддерживаем, как можем. Сегодня здание Эстонского правительства (и не только) — в украинских цветах, — отметил бывший посол Эстонии в Украине Герт Антсу.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтеберг заявил, что в альянсе не заметили признаков отвода войск от Украины, обещанного Россией.