Министерство цифровой трансформации планирует привязать к конкретным абонентам смартфоны, которые получат украинцы от 60 лет в рамках программы «єПідтримка». Это не позволит продать телефон или передать кому-то другому.

Об этом рассказал заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб в интервью dev.ua, пишет hromadske.

— Кто-то же захочет передавать эти смартфоны. Но мы с мобильными операторами нашли другой способ. И точно обеспечим, чтобы бабушка или дедушка не смогли передать свой смартфон кому-то другому, — отметил он.

Чиновник говорит, что сим-карта, например, может быть привязана к IMEI телефона и зарегистрирована на паспорт. Это должно минимизировать мошенничество.

«Мобильные операторы предлагают нам установку специального приложения, которое позволит контролировать неизменность пользования устройством. Это один из подходов», — объяснил Выскуб.

Напомним, что в апреле украинцы старше 60 лет, которые вакцинировались против коронавируса, смогут подавать заявку на получение бесплатного смартфона от правительства. Устройства будет невозможно продать другим лицами.