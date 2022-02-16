В апреле украинцы старше 60 лет, которые вакцинировались против коронавируса, смогут подавать заявку на получение бесплатного смартфона от правительства. Устройства будет невозможно продать другим лицами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова замминистра цифровой трансформации Алексея Выскуба.

По словам Алексея Выскуба, бесплатные смартфоны могут мотивировать украинцев вакцинироваться. Также, отметил он, проект сможет расширить покрытие услуг «Дія» среди населения.

— Мы хотим, чтобы такие услуги, как «єСубсидія», стали доступны и пожилым людям. Чтобы они не ехали их оформлять в маршрутке в райцентр, а делали это на смартфоне в один клик, — отметил Алексей Выскуб.

Министерство цифровой трансформации начнет принимать заявки на смартфоне уже с апреля, а устройства начнут раздавать летом.

Министерство обсуждает с банками возможность раздачи мобильных телефонов в самих отделениях, где желающим сразу же объяснят, как ими пользоваться.

В то же время, участие в проекте планирует принять и Samsung. Другая же компания предлагает сделать уникальные смартфоны.

Как добавил Алексей Выскуб, стоимость устройств не должна превышать 5 тысяч гривен, а в министерстве планируют вложиться в 4 тысячи. Также SIM-карты будут регистрировать по паспорту и будут привязаны к устройствам.

— Мобильные операторы предлагают нам установить специальное приложение, которое позволит контролировать неизменность пользования устройством. Это один из подходов, — добавил замминистра.