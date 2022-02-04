Вскоре в приложении «Дія» появится новая функция для водителей автомобилей — надлежащий пользователь.
Об этом сообщается на официальном канале приложения.
Функция позволит в несколько кликов поделиться документом на право водить автомобиль с родными. В таком случае штрафы за нарушение будет платить непосредственно водитель, а не владелец авто.
— Ранее назначить надлежащего пользователя можно было офлайн в сервисном центре МВД или онлайн в кабинете водителя. Сейчас мы тестируем возможность сделать это в «Дія» в несколько кликов, — сказано в сообщении.
Сейчас новая услуга на стадии бета-теста. Все желающие могут поучаствовать в нем, зарегистрировавшись по этой ссылке. Ответ с инструкцией придет на электронную почту.
Напомним, в приложении «Дія» появилась новая услуга — уведомление об изменении и проверке кредитной истории.
Вскоре в приложении «Дія» появится новая функция для водителей автомобилей — надлежащий пользователь.
Об этом сообщается на официальном канале приложения.
Функция позволит в несколько кликов поделиться документом на право водить автомобиль с родными. В таком случае штрафы за нарушение будет платить непосредственно водитель, а не владелец авто.
— Ранее назначить надлежащего пользователя можно было офлайн в сервисном центре МВД или онлайн в кабинете водителя. Сейчас мы тестируем возможность сделать это в «Дія» в несколько кликов, — сказано в сообщении.
Сейчас новая услуга на стадии бета-теста. Все желающие могут поучаствовать в нем, зарегистрировавшись по этой ссылке. Ответ с инструкцией придет на электронную почту.
Напомним, в приложении «Дія» появилась новая услуга — уведомление об изменении и проверке кредитной истории.