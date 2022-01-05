В приложении «Дія» появилась новая услуга — уведомление об изменении и проверке кредитной истории.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

— Проверка истории — обязательная процедура при оформлении кредитов. Теперь, если на вас возьмут кредит или будут проверять вашу историю, вы получите пуш. Функция работает по умолчанию, обновлять приложение не нужно, — говорится в сообщении.

Со своей стороны, вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что цифровизация помогает защищать украинцев от мошенничества.

— Запуская уведомления об изменении и проверке кредитной истории в «Дії», мы поможем людям вовремя узнавать о подобных ситуациях, останавливать их и сохранять средства. Это услуга заботы о людях. Уже сегодня все пользователи «Дії» автоматически получат доступ к услуге, — проинформировал Михаил Федоров.

Уточняется, что если в приложении «Дія» приходит пуш-сообщение, что на гражданина взяли новый кредит, а он его не открывал, то можно сразу из приложения перейти по ссылке в Украинское бюро кредитных историй и написать жалобу.

А если человек увидит уведомление, что банк, например, проверяет его кредитную историю, чтобы открыть новый кредит, он сможет быстро среагировать и связаться с учреждением для выяснения деталей.

Отдельно в Минцифры уточнили, что в прошлом году Украина стала первой страной в мире, в которой цифровой паспорт является официальным, что значительно безопаснее бумажного.

— Большинство случаев кредитного мошенничества происходят именно с бумажными паспортами, которые легко отксерить и передать кому-то. Незаконные операции с бумажными документами – одна из главных причин, почему в киберполиции сейчас много дел с кредитным мошенничеством, — отмечается в сообщении.

Эту услугу Минцифры внедряет вместе с Украинским бюро кредитных историй – учреждением, которое занимается сбором, хранением, обработкой и предоставлением кредитных историй.

У Украинского бюро кредитных историй есть вся информация о заемщиках от банков, страховых компаний, лизинговых компаний, кредитных союзах и других финансовых институтов.

Напомним, на портале «Дія» можносгенерировать три новых типа COVID-сертификатов: на основании результата ПЦР-теста, о выздоровлении и детский.

Напомним, на портале «Дія» с сегодняшнего дня сгенерировать три новых типа COVID-сертификатов: на основании результата ПЦР-теста, о выздоровлении и детский.