В приложении «Дія» появилась новая услуга — уведомление об изменении и проверке кредитной истории.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
— Проверка истории — обязательная процедура при оформлении кредитов. Теперь, если на вас возьмут кредит или будут проверять вашу историю, вы получите пуш. Функция работает по умолчанию, обновлять приложение не нужно, — говорится в сообщении.
Со своей стороны, вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что цифровизация помогает защищать украинцев от мошенничества.
— Запуская уведомления об изменении и проверке кредитной истории в «Дії», мы поможем людям вовремя узнавать о подобных ситуациях, останавливать их и сохранять средства. Это услуга заботы о людях. Уже сегодня все пользователи «Дії» автоматически получат доступ к услуге, — проинформировал Михаил Федоров.
Уточняется, что если в приложении «Дія» приходит пуш-сообщение, что на гражданина взяли новый кредит, а он его не открывал, то можно сразу из приложения перейти по ссылке в Украинское бюро кредитных историй и написать жалобу.
А если человек увидит уведомление, что банк, например, проверяет его кредитную историю, чтобы открыть новый кредит, он сможет быстро среагировать и связаться с учреждением для выяснения деталей.
Отдельно в Минцифры уточнили, что в прошлом году Украина стала первой страной в мире, в которой цифровой паспорт является официальным, что значительно безопаснее бумажного.
— Большинство случаев кредитного мошенничества происходят именно с бумажными паспортами, которые легко отксерить и передать кому-то. Незаконные операции с бумажными документами – одна из главных причин, почему в киберполиции сейчас много дел с кредитным мошенничеством, — отмечается в сообщении.
Эту услугу Минцифры внедряет вместе с Украинским бюро кредитных историй – учреждением, которое занимается сбором, хранением, обработкой и предоставлением кредитных историй.
У Украинского бюро кредитных историй есть вся информация о заемщиках от банков, страховых компаний, лизинговых компаний, кредитных союзах и других финансовых институтов.
Напомним, на портале «Дія» можносгенерировать три новых типа COVID-сертификатов: на основании результата ПЦР-теста, о выздоровлении и детский.
Напомним, на портале «Дія» с сегодняшнего дня сгенерировать три новых типа COVID-сертификатов: на основании результата ПЦР-теста, о выздоровлении и детский.
В приложении «Дія» появилась новая услуга — уведомление об изменении и проверке кредитной истории.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
— Проверка истории — обязательная процедура при оформлении кредитов. Теперь, если на вас возьмут кредит или будут проверять вашу историю, вы получите пуш. Функция работает по умолчанию, обновлять приложение не нужно, — говорится в сообщении.
Со своей стороны, вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что цифровизация помогает защищать украинцев от мошенничества.
— Запуская уведомления об изменении и проверке кредитной истории в «Дії», мы поможем людям вовремя узнавать о подобных ситуациях, останавливать их и сохранять средства. Это услуга заботы о людях. Уже сегодня все пользователи «Дії» автоматически получат доступ к услуге, — проинформировал Михаил Федоров.
Уточняется, что если в приложении «Дія» приходит пуш-сообщение, что на гражданина взяли новый кредит, а он его не открывал, то можно сразу из приложения перейти по ссылке в Украинское бюро кредитных историй и написать жалобу.
А если человек увидит уведомление, что банк, например, проверяет его кредитную историю, чтобы открыть новый кредит, он сможет быстро среагировать и связаться с учреждением для выяснения деталей.
Отдельно в Минцифры уточнили, что в прошлом году Украина стала первой страной в мире, в которой цифровой паспорт является официальным, что значительно безопаснее бумажного.
— Большинство случаев кредитного мошенничества происходят именно с бумажными паспортами, которые легко отксерить и передать кому-то. Незаконные операции с бумажными документами – одна из главных причин, почему в киберполиции сейчас много дел с кредитным мошенничеством, — отмечается в сообщении.
Эту услугу Минцифры внедряет вместе с Украинским бюро кредитных историй – учреждением, которое занимается сбором, хранением, обработкой и предоставлением кредитных историй.
У Украинского бюро кредитных историй есть вся информация о заемщиках от банков, страховых компаний, лизинговых компаний, кредитных союзах и других финансовых институтов.
Напомним, на портале «Дія» можносгенерировать три новых типа COVID-сертификатов: на основании результата ПЦР-теста, о выздоровлении и детский.
Напомним, на портале «Дія» с сегодняшнего дня сгенерировать три новых типа COVID-сертификатов: на основании результата ПЦР-теста, о выздоровлении и детский.