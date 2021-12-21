На портале «Дія» с сегодняшнего дня можно сгенерировать три новых типа COVID-сертификатов: на основании результата ПЦР-теста, о выздоровлении и детский.

Об этом сообщает пресс-офис Министерства цифровой трансформации.

— Сгенерировать сертификат очень легко и удобно, поскольку в октябре правительство упростило получение COVID-сертификатов. Теперь для этого не нужна электронная подпись, в том числе и «Дія.Підпис», для которой требовалось подтверждение личности с помощью Photo ID. Теперь достаточно согласия пользователя, — отмечают в Минцифры.

Для того, чтобы сгенерировать сертификат на портале «Дія», сначала необходимо там авторизироваться, затем зайти в раздел «Услуги» — «Здоровье» и выбрать нужный тип сертификата: «COVID-сертификат об отрицательном ПЦР-тесте» или «Сертификат о выздоровлении от COVID-19».

Следующий шаг – дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) в «Дію».

— Детям от 12 лет, получившим хотя бы одну дозу вакцины, родители могут сгенерировать COVID-сертификат в разделе «Здоровье» — «COVID-сертификат о вакцинации», — сообщают в Минцифры.

С 14 лет подростки могут самостоятельно авторизироваться на портале через BankID, если у них уже есть банковская карточка. При отсутствии у ребенка паспорта сделать это могут родители.

Будет действовать COVID-сертификат на основании ПЦР-теста в течение 72 часов с момента сдачи анализа.

COVID-сертификат о выздоровлении можно получить не ранее пятнадцатого дня после подтверждения врачом диагноза COVID-19 и внесения данных в Электронную систему здравоохранения (ЭСЗ). Такой COVID-сертификат будет действовать 105 дней со дня установления диагноза.

— COVID-сертификат в «Дії» является одним из самых популярных документов среди украинцев — на сегодняшний день сгенерированы 12,8 млн сертификатов. Количество COVID-сертификатов ежедневно растет», — отмечают в Минцифры.

Чтобы помочь каждому украинцу получить сертификат «Дії», Министерство цифровой трансформации создало специальный лендинг, где можно найти всю необходимую информацию о видах COVID-сертификатов, инструкциях и необходимых условиях для генерирования.

Также на лендинге размещены ответы на самые распространенные вопросы. Например, почему сертификат не подтягивается или что делать, если сертификат исчез из приложения.

Кроме того, команда Минцифры совместно с региональными командами цифровизации Украины запустила офлайн-пункты «Команды поддержки «Дії» относительно помощи в получении СOVID-сертификатов по всем областям страны.

Помощь с сертификатами можно получить в ЦПАУ, центрах «Дія.Бізнес» и некоторых библиотеках.

Напомним, ранее в приложении «Дія» убрали функцию «удалить сертификат».