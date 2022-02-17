Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко готов признать субъектность «ЛНР» и «ДНР» при условии, что на подобный шаг пойдет Кремль в лице Владимира Путина.

Об этом пишет Радыё Свабода.

Глава Беларуси подчеркнул, что не исключает политическое признания самопровозглашенных республик. Но решение должно быть совместным с Россией, только тогда оно «получится взаимовыгодным».

— Путин готов помочь «ДНР» и «ЛНР», — сообщил он в комментарии для RTVI.

Других подробностей своей позиции по этому вопросу он не привел.

Напомним, непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, когда Беларусь признает оккупированный Россией Крым частью РФ.

Как сообщалось, 15 февраля Госдума Российской Федерации на заседании во вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения Думы о необходимости признания так называемых «Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР)».