Великобритания в течение нескольких недель может отменить программу выдачи виз инвестора первого уровня (Tier 1), которые дают право крупным иностранным инвесторам получить вид на жительство. В основном эти визы получали российские и китайские миллионеры, такие как Роман Абрамович.

Об этом пишет The Financial Times.

Чиновники и приближенные к министру внутренних дел сообщили газете, что они добиваются отмены всей программы. В самом МВД сообщили о пересмотре программы. Это связано с призывами остановить поток «грязных денег», в частности российских, в рамках борьбы с отмыванием денег на фоне кризиса вокруг Украины. Чиновники отметили, что план по отмене виз уже в процессе разработки.

В 2015 и 2019 годах в программу вносили изменения. Желающие получить «золотую визу» должны подтвердить, что у них есть как минимум £2 миллиона на два года для инвестиций в Великобритании, и объяснить происхождение капитала. С 2019 года нужно подтверждать британский банковский счет.

Напомним, президент Владимир Зеленский поставил задачу секретарю СНБО Алексею Данилову — проанализировать возможность установления запрета на посещение Украины россиянами. Альтернативой может стать визовый режим.