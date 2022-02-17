79-летняя Валентина Константиновская стала героем сюжетов западной прессы, после того как записалась в территориальную оборону, несмотря на преклонный возраст.

Об этом пишет Суспільне.

После решения вступить в добровольческое формирование теробороны женщина стала регулярно посещать стрельбища, чтобы овладеть оружием. В свободные часы она помогает украинским военнослужащим.

— Жарила пирожки, варила борщи, супы. Кто-то возил на фронт, кто-то возил в госпиталь, — рассказала бабушка, добавив, что в волонтерстве ей помогает родная дочь.

С 2014 года ей удалось сгруппироваться с другими желающими помочь украинским бойцам. Все вместе они стали обеспечивать фронт всем необходимым, включая одежду, балаклавы и защитную сетку, которую волонтеры плетут своими руками.

Решение вступить в батальон территориальной обороны женщина приняла взвешенно. Стала регулярно приходить на все учения, во время одной из стрельб ее и засняли журналисты, после чего фотография появилась в разных известных изданиях.

— Я гражданка своей страны, я украинка, а у украинцев — ген сопротивления, ген свободы, победы. Вот с этим я шла. Я должна помогать чем могу. А может придется мне где-нибудь и когда-нибудь пострелять. Я же не знаю, как оно сложится, — пояснила свою мотивацию пенсионерка.

Ранее сообщалось, что глава МВД Денис Монастырский и министр обороны Алексей Резников обсуждали вопрос о необходимости пересмотра квалификационных требований по вступлению в территориальную оборону.