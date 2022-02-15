Глава МВД Денис Монастырский и министр обороны Алексей Резников обсуждали вопрос о необходимости пересмотра квалификационных требований по вступлению в территориальную оборону.

Об этом Монастырский заявил в эфире программы «Свобода слова», сообщает Укринформ.

— С моей персональной точки зрения, территориальная оборона может быть – и должна стать – делом каждого. Мы даже говорили с министром обороны о том, что нужно пересмотреть квалификационные требования по вступлению в тероборону, я знаю, что это планируется сделать. Именно это и должно стать основой для объединения сил, которые хотели бы принять участие в обороне своего населенного пункта, области и государства в целом, — рассказал Денис Монастырский.

Денис Монастырский уточнил, что он говорил со многими прошедшими войну ветеранами, которые получили ранения и инвалидность, а теперь не могут вступить в ряды территориальной обороны.

— И именно для них сегодня как раз меняются, корректируются правила, чтобы они могли стать частью территориальной обороны. Более того, я считаю, что они должны стать основой теробороны. И я как министр буду способствовать тому, чтобы такие люди обязательно нашли место именно в ее рядах, — отметил Денис Монастырский.

Как сообщалось, во вторник, 15 февраля, депутаты Николаевского областного совета соберутся на внеочередное заседание сессии, чтобы утвердить программу территориальной обороны в области.

Ранее «Слуги народа» решили срочно созвать сессию Николаевского облсовета, чтоб начать укреплять оборону региона.

Данная инициатива принимается на фоне срочного предупреждения спецслужб США о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти 16 февраля.

Также появилась информация, что Россия в случае вторжения на Украину нацелится на захват крупных городов, включая Киев.

В Белом доме считают, что вторжение РФ в Украину может начаться до завершения зимней Олимпиады в Пекине.

Напомним, ранее немецкое издание Bild написало, что план российского вторжения в Украину включает блокаду крупных городов и активизацию размещенных в них агентурных ячеек. В дальнейшем оккупанты намерены создать марионеточное правительство, а украинских активистов отправить в концентрационные лагеря.

Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.

По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.