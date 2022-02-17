Не дожидаясь окончания так называемых «военных учений» в Черном море, Россия проводит новые — в Каспийском.

Об этом пишет издание «Черновик».

Новые маневры будут внутренними, в них принимают участие больше двух десятков боевых единиц.

— Порядка двадцати кораблей Каспийской флотилии двинулись с места дислокации в Махачкале в назначенный район Каспийского моря для участия в командно-плановых мучениях, где будут выполнять учебно-боевую практику по поступающим из флотилии командам. В их числе такие корабли как «Дагестан», «Великий Устюг», «Махачкала», «Астрахань», «Ступинец» и другие. Также задействованы малые артиллерийские корабли, катера и суда, предназначенные для поиска и уничтожения морских мин <...> Общее число вооружения превышает 11000 единиц, из которых 10000 военнослужащих, 1000 единиц военной техники, 140 боевых судов и порядка 60 единиц воздушной техники, — отмечают подробности местные журналисты.

В задачи учений внесли: поиск и обезвреживание мин при помощи тралльщиков, а также их уничтожение методом стрельбы.

Как сообщалось, Черное море занял российский флот под предлогом учений.