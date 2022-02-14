Ракетный крейсер «Москва»

Больше 30 российских военных кораблей заняли отдельные участки Черного моря с легендой военных учений. Начались они вчера, а завершиться должны 19 февраля, в субботу.

Об этом информирует Радио Свобода.

Флагманом мощной группировки, которую формировали из кораблей Балтийского, Северного и Черноморского флота, является ракетный крейсер «Москва».

— Больше трех десятков кораблей черноморского флота вышли на учения из Севастополя и Новороссийска. Во главе ракетный крейсер «Москва», учения проводятся для обороны Крыма (оккупированного, - прим), — говорится в одном из последних эфиров пропагандистского российского ТВ-канала «Звезда».

РКР «Москва» представляет из себя головной корабль, изготовленный по проекту 1164 «Атлант» на николаевском судостроительном заводе имени 61 коммунара в начале 80-х годов. При спуске на воду получил название «Слава».

РКР «Слава». РКР «Слава» (чертежи) РКР «Слава».

Весной 1991 года встал на ремонт в Николаеве. Первоначально рассматривалось списание боевого корабля в утиль по причине дорогостоящего содержания, на которое у России не было средств. Однако ситуацию удалось решить благодаря бартеру. Черноморский флот РФ отплатил за крейсер пушками и другим сложным оборудованием, которое должно было пойти на крейсер «Украина» (брат-близнец «Славы» по проекту 1164). Впрочем и сам крейсер «Украина» разоружили, а теперь он ожидает решения по своей дальнейшей судьбе.

Как известно, в марте 2021 года глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким сообщил, что после подписания ряда необходимых документов крейсер «Украина» переделают в плавучий музей. Однако глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что воплощение проекта обустройства на корабле музея уйдет несколько сотен миллионов гривен, а потому перед его реализацией необходимо подумать о том, сможет ли он окупить себя. В июле 2019 года экс-министр обороны Украины Степан Полторак заявил о необходимости демилитаризировать недостроенный ракетный крейсер проекта 1164, бывший крейсер «Украина». Взамен крейсера он показал проект «корветов» и предложил президенту Владимиру Зеленскому достроить первый украинский корвет «Владимир Великий» на «Николаевском судостроительном заводе». В то же время экс-директор коммунального учреждения «Агентство развития Николаева» Виталий Воронов предложил сохранить крейсер «Украина» в качестве туристической достопримечательности города. Он предложил сделать из крейсера музей и установить его возле городища «Дикий Сад».

Тем временем военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр утверждает, что собранная группировка в Черном море представляет из себя реальную угрозу для Украины и подготовлена к серьезному противостоянию с НАТО.

— Там собрали группировку, которая может в первой волне высадить с моря до 8 тысяч десантников. Это морская пехота + ВДВ <…> Две дивизии могут высадиться между Одессой и Николаевом. Далеко в тылу, — поделился своим мнением эксперт.

Ранее сообщалось, ракетный крейсер «Варяг» (011), несущий функцию флагмана Тихоокеанского флота России, перевели из Индийского океана в Средиземное море, соединяющееся с Черным морем.