У Кремля уже есть формальный повод напасть на Украину в соответствии с российскими законами. Для этого Россия раздала сотни тысяч паспортов в «ЛНР» и «ДНР».

Об этом пишут военные аналитики War on the Rocks.

В материале говорится, что в последнее время Владимир Путин все чаще стал использовать слово «геноцид» в контексте Донбасса, а так как там находится значительное количество граждан РФ с розданными паспортами, то Москва может ввести войска под предлогом их защиты.

— Россия раздала сотни тысяч паспортов на украинском Донбассе. В последние месяцы российские официальные лица все чаще предупреждают, что этим новым российским гражданам грозит «геноцид». В результате получается слишком удобный предлог, если президент Владимир Путин решит вторгнуться в Украину. 15 февраля 2022 года Государственная Дума — нижняя палата российского парламента — приняла петицию с просьбой к президенту России Владимиру Путину немедленно инициировать официальное признание самопровозглашенных Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) на востоке Украины. Петиция была впервые представлена Коммунистической партией 19 января. 14 февраля правительственная партия «Единая Россия» представила собственную петицию, после чего поддержала существующее предложение Коммунистической партии <...> И хотя голосование в Думе 15 февраля, казалось, указывало на то, что официальное признание было неизбежным, Путин позже в тот же день заявил на своей пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, что «проблема Донбасса» будет решена посредством «реализации Минские соглашения». Другими словами: официального признания пока нет. Петиция Думы об официальном признании самопровозглашенных республик и настойчивость Путина в решении «вопроса Донбасса» путем выполнения Минских соглашений на российских условиях демонстрируют два основных подхода России к Украине. Но есть одно существенное совпадение между Думой и Путиным: акцент на предполагаемом «геноциде» в Донбассе и обязательство защищать там российских граждан силой, если это необходимо. В своей петиции Дума обвиняет правительство Украины в совершении «геноцида против собственного народа». Спикер Вячеслав Володин от «Единой России» согласен с коммунистами в том, что «необходимо найти решение, гарантирующее безопасность наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР». Путин, со своей стороны, заявил на пресс-конференции с Шольцем, что нынешние события в Донбассе равносильны «геноциду», — приводят хронику произошедшего за последние дни в издании.

Портал, специализирующийся на освещении военных конфликтов, акцентирует, что ранее Россия уже прибегала к похожей стратегии, вторгнувшись в Грузию для «защиты» своих граждан.

— К этому рассуждению о необходимости защиты российских граждан от предполагаемого геноцида следует отнестись очень серьезно. В последние годы Путин все чаще использовал этот термин в своей риторике. Более того, поведение России показательно законническое — она исторически искала оправдание, основанное на внутреннем и международном праве, для отправки своих войск за границу. По мнению российского руководства, таким юридическим основанием для военного вмешательства является защита российских граждан за пределами российских государственных границ <...> Статья 61(2) Конституции России гарантирует гражданам «защиту и покровительство» даже «за пределами» территории России. Как «гарант российской конституции», бывший президент Дмитрий Медведев сослался на этот пункт на экстренном заседании Совета безопасности России 8 августа 2008 года, чтобы оправдать нападение России на Грузию. На пороге вторжения он заявил: «В соответствии с Конституцией и федеральным законодательством я как президент Российской Федерации обязан защищать жизнь и достоинство граждан России, где бы они ни находились». Российско-грузинская война 2008 года впоследствии привела к расширению военных полномочий президента. 9 ноября 2009 г. поправки к закону № 252-ФЗ расширили федеральный закон № 61-ФЗ, включив в него четыре основания, по которым президент может отдать приказ об «оперативном развертывании» российских войск за рубежом. Одним из них была «защита граждан Российской Федерации» от «вооруженного нападения». В украинском контексте это относится именно к российским гражданам, а не к более широкой категории соотечественников или русскоязычных, бедственное положение которых часто фигурирует в российской риторике. Именно эта правовая база делает паспортизацию на Донбассе такой опасной для Украины, — заключают аналитики.

В War on the Rocks подчеркивают, что Путин способен начать тайно готовиться к вторжению, даже без формального одобрения от своего карманного парламента.

— 16 декабря 2009 г. Совет Федерации России — верхняя палата парламента — принял постановление № 456-СФ. Это дало президенту прерогативу направить Российские войска за границей для «оперативного развертывания» без согласования с Советом Федерации. Даже в авторитарной системе с послушным парламентом это имеет значение. Во-первых, обход парламента экономит время, часы, если не дни. И, во-вторых, требуется предварительная консультация с меньшим количеством людей, а это означает, что развертывание может быть отдано в большей секретности. Хотя министр иностранных дел Лавров неоднократно заявлял, что Россия не хочет войны и не имеет никаких намерений нападать на Украину, эти заявления нуждаются в контексте: весной 2014 года — незадолго до того, как российские войска участвовали в нескольких крупных сражениях в Украине — Лавров также отрицал намерения России отправить туда войска. Однако он сказал, что Россия предпримет военные действия в случае нападения на российских граждан: «Агрессия против российских граждан равна агрессии против самой России». Россия почти наверняка сочтет любые дальнейшие военные действия на Украине оборонительными, — отмечают в тексте.

В издании напоминают, что в случае признания «Л/ДНР» Путиным, главари боевиков смогут обратиться за военной помощью на формальных основаниях.

— Структурные условия в настоящее время все больше благоприятствуют тому, чтобы Россия эксплуатировала своих экстерриториальных граждан: по данным, предоставленным сепаратистскими правительствами Донецка и Луганска, 635 тысяч жителей этой местности получили российские паспорта к концу января 2022 года, что составляет целых 35 процентов населения. Если бы Россия признала «Донецкую народную республику» и «Луганскую народный республику» независимыми государствами, их лидеры могли бы тогда формально обратиться за помощью к России, что, согласно российскому «Закону об обороне», могло узаконить ввод войск. Судя по их публичной риторике, это может быть предпочтительным исходом для местных лидеров, чья конечная цель — присоединение к России, — заключают в публикации.

Напомним, 15 февраля депутаты Госдумы РФ одобрили проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину с предложением признать независимость террористических «Донецкой» и «Луганской народных республик».