По состоянию на 11:00 с начала суток 17 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня, 27 из них — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сначала боевики обстреляли Станицу Луганскую из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 миллиметров — всего террористы выпустили 32 снаряда. Обстрелы повредили детский сад и коммунальную инфраструктуру — половина населенного пункта осталась без электроэнергии.

По предварительным данным, в результате обстрела три работника детского сада получили контузии. Военнослужащие Объединенных сил оперативно эвакуировали детей и воспитателей в укрытие.

В общей сложности боевики обстреляли 22 населенных пункта, в том числе Станицу Луганскую. Под обстрел попали Южное, Майорск, Лобачево, Новоселовка Вторая, Луганское, Светлодарск, Троицкое, Попасная, Зайцево, Невельское, Шумы, Новозвановка, Травневое, Авдеевка, Пески, Новотошковское, Водяное, Трудовское, Старогнатовка, Старый Айдар и Марьинка. В частности, в Марьянке снаряд попал в центр творчества, дети не пострадали.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воина госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также ранения получили двое гражданских. В ООС отмечают, что противник продолжает использовать свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинить ВСУ в обстрелах гражданского населения, скрывая тем самым собственные коварные действия.

Украинские защитники открывали ответный огонь, чтобы прекратить огневую активность противника.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на катере направился в зону проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе.