Премьер-министр Японии Фумио Кисида позвонит в Кремль, чтобы донести до Владимира Путина позицию Токио в поддержке Киева.

Об этом пишет Nikkei.Asia, ссылаясь на свои источники.

По данным информагентства, глава японского кабинета министров напомнит российскому президенту про важность переговорного пути в решении спорных вопросов.

— Мы находимся в напряженной ситуации, когда может случиться все, что угодно. Япония должна стремиться ослабить напряженность дипломатическими средствами, — заявил он сегодня своим сторонникам по фракции.

На заседании в парламенте он подчеркнул, что если Россия решится на агрессию, пострадает экономики многих азиатских государств, в том числе и Японии.

— Мы должны учитывать возможность того, что если мы допустим применение силы для изменения статус-кво, это окажет влияние и на Азию, — отметил чиновник.

Несколько дней назад Фумио Кисида общался с Владимиром Зеленским, заверив его в поддержке Японии.

Напомним, Зеленский обсудил с премьером Японии строительство нового моста в Николаеве.