Премьер-министр Японии Фумио Кисида позвонит в Кремль, чтобы донести до Владимира Путина позицию Токио в поддержке Киева.
Об этом пишет Nikkei.Asia, ссылаясь на свои источники.
По данным информагентства, глава японского кабинета министров напомнит российскому президенту про важность переговорного пути в решении спорных вопросов.
— Мы находимся в напряженной ситуации, когда может случиться все, что угодно. Япония должна стремиться ослабить напряженность дипломатическими средствами, — заявил он сегодня своим сторонникам по фракции.
На заседании в парламенте он подчеркнул, что если Россия решится на агрессию, пострадает экономики многих азиатских государств, в том числе и Японии.
— Мы должны учитывать возможность того, что если мы допустим применение силы для изменения статус-кво, это окажет влияние и на Азию, — отметил чиновник.
Несколько дней назад Фумио Кисида общался с Владимиром Зеленским, заверив его в поддержке Японии.
Напомним, Зеленский обсудил с премьером Японии строительство нового моста в Николаеве.
|
Иногда одного желания недостаточно: Абраменко снова с медалью, Николаев по-прежнему без фристайлаОлег Деренюга
Премьер-министр Японии Фумио Кисида позвонит в Кремль, чтобы донести до Владимира Путина позицию Токио в поддержке Киева.
Об этом пишет Nikkei.Asia, ссылаясь на свои источники.
По данным информагентства, глава японского кабинета министров напомнит российскому президенту про важность переговорного пути в решении спорных вопросов.
— Мы находимся в напряженной ситуации, когда может случиться все, что угодно. Япония должна стремиться ослабить напряженность дипломатическими средствами, — заявил он сегодня своим сторонникам по фракции.
На заседании в парламенте он подчеркнул, что если Россия решится на агрессию, пострадает экономики многих азиатских государств, в том числе и Японии.
— Мы должны учитывать возможность того, что если мы допустим применение силы для изменения статус-кво, это окажет влияние и на Азию, — отметил чиновник.
Несколько дней назад Фумио Кисида общался с Владимиром Зеленским, заверив его в поддержке Японии.
Напомним, Зеленский обсудил с премьером Японии строительство нового моста в Николаеве.