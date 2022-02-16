Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, в ходе которого они обсудили строительство моста через реку Южный Буг в Николаеве.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

— Глава государства подтвердил настроенность на укрепление и развитие взаимовыгодного партнерства с Японией, а также заинтересованность в реализации важных инфраструктурных проектов — реконструкции Бортнической станции аэрации и строительства мостового перехода через реку Южный Буг в Николаеве, — сказано в сообщении.

Также Владимир Зеленский поблагодарил за принятое Японией решение оказать Украине финансовую поддержку в размере 100 миллионов долларов США.

Как известно, срок разработки проекта «японского» моста в Николаеве продлили до конца 2022 года.

Еще в октябре 2019 года президент Владимир Зеленский ездил в Токио на переговоры с корпорацией JICA по поводу проекта строительства японского моста в Николаеве.

Тогда же Укравтодор представлял японской стороне итоговый отчет исследования, проведенного для проекта строительства.

При этом 1 декабря 2021 года, во время ежегодного выступления президента Владимира Зеленского перед парламентом, он не назвал строительсво нового «японского» моста в Николаеве в числе приоритетныех проектов Национальной программы восстановления мостов в Украине.

В феврале 2021 года губернатор Николаевщины Виталий Ким заявлял, что строительство в «японского» моста могут начать в декабре 2021 года. В то же время, в августе этого же года мэр Александр Сенкевич сообщил о скором завершении бюрократических процессов, связанных со строительством «японского» моста в Николаеве. Он сказал, что все вопросы будут урегулированы «в ближайший месяц».