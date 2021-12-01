Президент Владимир Зеленский не назвал ни реконструкцию аварийных Варваровского и Ингульского мостов, ни строительсво нового «японского» моста в Николаеве как приоритетные проекты Национальной программы восстановления мостов в Украине.

Об этом стало известно во время ежегодного выступления президента с посланием к парламенту сегодня, 1 декабря, пишут НикВести.

В своей речи с трибуны парламента он назвал два моста, которые будут реконструированы в рамках Национальной программы восстановления мостов на 2020-2025 годы – Кременчугский мост (в городе Кременчуг) и Ямпольский мост (Винницкая область).

— Еще одно очень важное направление – это Национальная программа восстановления мостов. В её рамках построено и восстановлено 560 мостов и мостовых переходов, среди которых легендарный мост в Запорожье, который был недостроем 15 лет. За следующие два года мы планируем соединить береги по всей наше Украине. Ещё 810 мостов и мостовых переходов, среди которых Кременчугский и Ямпольский мосты, – сказал Владимир Зеленский.

Как сообщили НикВести в Службе автомобильных дорог, в рамках этой программы в Николаевской области отремонтируют семь мостов, один из которых – Троицкий мост, который находится за городом Новая Одесса.

Стоит отметить, что Национальную программу восстановления мостов на 2020-2025 года не опубликовано ни на сайте Кабинета Министров, ни на сайте «Укравтодора». Перечень объектов, которые будут отремонтированы и реконструированы в рамках этой программы, также нет в свободном доступе. В тоже время опубликовано проект распоряжения Кабмина об утверждении концепции этой программы.

Подобная программа также отсутствует в перечне государственных целевых программ, которые выполняются в рамках госбюджета 2021 года. Данный документ опубликован на сайте Верховной Рады Украины.

Варваровский мост

Варваровский мост в Николаеве является частью трассы международного значения М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» и на сегодняшний день находится в аварийном состоянии. В феврале 2020 года начался процесс передачи моста из коммунальной собственности города на баланс «Укравтодора», однако на сегодняшний день он до сих пор не завершен. Связано это с тем, что для принятия Варваровского моста в государственную собственность Министерство финансов просит Николаев предоставить стоимость реконструкции сооружения. Для этого городу необходимо провести экспертизу и заказать проектно-сметную документацию ремонта моста, общая стоимость которых составляет порядка 20 миллионов гривен. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в бюджете города средств на это нет.

О необходимости ремонта Варваровского моста знает также президент Владимир Зеленский. В июле 2019 года глава государства сообщил, что решение проблемы Варваровского моста – это первоочередная задача губернатора. Спустя четыре месяца во время брифинга в Очакове Владимир Зеленский снова озвучил данный вопрос. Тогда он заставил действующего на тот момент губернатора Николаевщины Александра Стадника пообещать отремонтировать Варваровский мост до конца 2020 года.

Вопросом передачи Варваровского моста также занялась депутат Никоалевского городского совета Татьяна Домбровская. В июле 2021 года она инициировала совещание с участием министра инфраструктуры Александра Кубракова, представителями Министерства финансов, «Укравтодора» и городского совета, чтобы разобраться в вопросе передачи моста. Однако и это не дало результата, поскольку спустя два месяца вопрос так и не был решен. В то же время в «Укравтодоре» сообщили, что вопрос о выделении денег на ремонт Варваровского моста рассмотрят только после его передачи в госсобственность.

«Японский» мост

Планы построить в Николаеве новый мост озвучиваются уже на протяжении многих лет. Вопросом строительства моста через Южный Буг в 2013 году заинтересовались японские инвесторы. Общая стоимость строительства на тот период оценивалась в 3,5 миллиарда гривен. В Николаев даже приезжал посол Японии, который подтвердил важность строительства моста. Однако в итоге японские инвесторы приняли решение профинансировать реконструкцию канализационных сетей в поселке Бортничи под Киевом, вместо строительства моста в Николаеве.

В 2018 году переговоры о строительстве моста были возобновлены. Мэр Николаева Александр Сенкевич в июле этого же года года сообщил, что строительство так называемого «японского» моста в Николаеве может начаться в 2022 году и закончиться через 4 года. Спустя год после этого представители японской компании JICA даже представили результаты исследования в рамках подготовки проекта строительства моста через Южный Буг.

Вопросом строительства «японского» моста в Николаеве также занялся президент Владимир Зеленский. В октябре 2019 года он обсудил с президентом JICA Синичи Китаока перспективы строительства моста в Николаеве.

В феврале 2021 года губернатор Николаевщины Виталий Ким заявлял, что строительство в «японского» моста могут начать в декабре 2021 года. В то же время, в августе этого же года мэр Александр Сенкевич сообщил о скором завершении бюрократических процессов, связанных со строительством «японского» моста в Николаеве. Он сказал, что все вопросы будут урегулированы «в ближайший месяц».

Депутат Николаевского горсовета Владислав Чайка сообщил, что по обновленному ТЭО, разработанному японской стороной, мост будет построен за городской чертой – в районе Матвеевки и Сливино. По его словам, если до конца 2021 года фирма «Интерпроект» не подготовит проект, японская сторона отказывается от работ.

Ингульский и Широкобальский мосты

Помимо Варваровского моста в феврале 2020 года депутаты Николаевского городского совета также одобрили передачу на баланс «Укравтодора» Ингульского и Широкобальского мостов. Вице-мэр Николаева Сергей Коренев сообщил, что в госсобственность Широкобальский мост принять не могут, потому что он не находится на трассе международного значения. Тогда оказать помощь в поиске средств на ремонт был готов народный депутат Александр Гайду.

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что в бюджете города нет денег на ремонт Широкобальского переезда в Корабельном районе. Проект капитального ремонта моста предусматривает стоимость работ в размере 115 миллионов гривен. Однако стоимость его реконструкции после прохождения экспертизы выросла до 165 миллионов гривен.

Касаемо Ингульского моста, то спустя два года после согласования передачи горсоветом, в июле 2021 года, вице-мэр Сергей Коренев сообщил, что город до сих пор не получил ответ от центральных органов власти по поводу передачи Ингульского моста в собственность государства. В то же время народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду заявил, что передача моста на баланс «Укравтодора» приостановлена до завершения всех процедур по Варваровскому мосту в Николаеве.

