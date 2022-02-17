Заместитель государственного секретаря США Дэниел Критенбринк, специализирующийся на Индо-Тихоокеанском регионе, заявил, что в Вашингтоне не приветствуют совместные соглашения между Китаем и Россией.
Об этом пишет SCMP.
Сотрудник Госдепа подчеркнул, что совместная инициатива Китай и России по стратегическому партнерству против расширения НАТО выглядит странно на фоне того, что Кремль не отвел войска от Украины, а напротив — увеличил их количество.
— Когда мы смотрим на кризис в Украине, ставки высоки, — пояснил заместитель Энтони Блинкена.
Он добавил, что в Белом доме не могут согласиться с российско-китайским виденьем современной политики, когда авторитарные страны указывают демократическим государствам, как им следует поступать.
— Мы смотрим на недавнее заявление президента Путина и президента Си. Мы не можем игнорировать проблему, заключающуюся в том, что выдвинутое ими видение противоречит нашему подходу к региону и миру, — заключил Дэниел Критенбринк.
Напомним, китайский лидер Си Цзиньпин первый раз за последние недели прокомментировал кризис вокруг Украины.
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Заместитель государственного секретаря США Дэниел Критенбринк, специализирующийся на Индо-Тихоокеанском регионе, заявил, что в Вашингтоне не приветствуют совместные соглашения между Китаем и Россией.
Об этом пишет SCMP.
Сотрудник Госдепа подчеркнул, что совместная инициатива Китай и России по стратегическому партнерству против расширения НАТО выглядит странно на фоне того, что Кремль не отвел войска от Украины, а напротив — увеличил их количество.
— Когда мы смотрим на кризис в Украине, ставки высоки, — пояснил заместитель Энтони Блинкена.
Он добавил, что в Белом доме не могут согласиться с российско-китайским виденьем современной политики, когда авторитарные страны указывают демократическим государствам, как им следует поступать.
— Мы смотрим на недавнее заявление президента Путина и президента Си. Мы не можем игнорировать проблему, заключающуюся в том, что выдвинутое ими видение противоречит нашему подходу к региону и миру, — заключил Дэниел Критенбринк.
Напомним, китайский лидер Си Цзиньпин первый раз за последние недели прокомментировал кризис вокруг Украины.