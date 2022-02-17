К крымскотатарскому общественному деятелю Эдему Дудакову нагрянули «эшники» (сотрудники Центра по противодействия экстремизму МВД). Мужчину обвинили в разжигании ненависти к «ватникам»

Об этом информируют «Ґрати».

Еще в 2017 году активист прокомментировал новость про мать из Татарстана, которая требовала через суд компенсацию за то, что ее сына пытались обучить татарскому языку.

— Это такое существо, по обыкновению завезено на завоеванные земли из низшего сословия… Чтобы они могли прижиться и в последующем выжить ненадежные этносы с их земель… Оно (крепостное существо) люто ненавидит все нерусское… все иностранное… все цветное. Ненавидит отделившиеся от союза нации — они для нее фашисты, бандеровцы, националисты, чурки… По обыкновению, ватник ленив, пьяница и живет от зарплаты до зарплаты. И чем хуже ему живется, тем еще более круче ненависть против успешных коренных жителей. Надменно кичиться тем, что не знает и не собирается знать культуру соседей — это так по-великорусски, — высказался тогда Эдем Дудаков.

Сегодня утром, 17 февраля, эти слова ему поставили в вину. Уважаемому представителю крымскотатарского народа инкриминируют«возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Эта статья является административной, уголовного преследования по ней не предусмотрено. Однако у мужчины все равно забрали всю технику, перерыли шкафы и комнаты, после чего увезли в полицейский участок, куда не пустили адвокатов.

— Я прибыл в отделение полиции в Бахчисарае. Зашел, представился, предоставил удостоверение, меня записали в журнал, начали осматривать мои вещи, осматривать меня самого металлоискателем. Меня увидел Руслан Шамбазов и его компания. Видимо, дал поручение сотрудникам полиции, чтобы меня не впускать. После этого вышел подполковник и сказал, чтобы я ожидал на улице и если я вдруг понадоблюсь, то меня найдут и позовут, — рассказал подробности юрист Эдем Семедляев.

«Ґрати» отмечают, что Эдем Дудаков активно и в рамках закона боролся против разрушения Ханского дворца, чем создавал немало проблем местным властям.

Напомним, российский суд в оккупированном Крыму приговорил к 6 годам заключения корреспондента Радио Свобода.